Coronavirus, 743 morti in Spagna e 173 in Germania

Torna a salire il numero dei decessi in Spagna, dopo la soglia minima toccata ieri. Cresce anche il numero dei contagi in Germania, 3.843 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Riprende a salire la curva dei decessi in Spagna, passando da 674 morti di ieri a 743 nelle ultime 24 ore. Quello di lunedì è la soglia minima toccata negli ultimi dieci giorni. In tutto sono 13.798 le vittime del nuovo coronavirus, dall'inizio dell'epidemia nel Paese iberico.

Nel bollettino di martedì il ministro della Salute ha comunicato i dati dei nuovi contagi. Sono 5.478 in più i nuovi casi per un totale di, di cui 43.208 pazienti guariti. Il numero attuale dei malati ricoverati in ospedale è di 63.093, di cui 7.069 si trovano in terapia intensiva.

E' prevista per oggi la decisione del Consiglio dei Ministri di prorogare lo stato d'allarme e le misure di contenimento sociale sino al 26 di aprile. La Spagna aveva adottato il 14 marzo le stesse misure di quarantena implementate dall'Italia.

Sull'esito del provvedimento si è espresso positivamente il ministro della Salute, Salvador Illa, secondo il quale le misure hanno funzionato. L'obiettivo adesso, sarà quello di consolidare il rallentamento dei contagi.

La situazione in Germania

Sebbene con una mortalità inferiore rispetto a Italia e Spagna, il COVID-19 si diffonde anche in Germania.

Secondo il bollettino diramato martedì mattina dall'Istituto Robert Koch, la principale autorità sanitaria tedesca, sono morte 173 persone per infezione da nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono invece 3.834 i nuovi positivi.

Salgono così a 1.607 decessi in tutto il Paese, mentre sono 99.225 i casi positivi.

Lo stato più colpito dalla pandemia è la Baviera, con 26.163 casi e 481 morti. Lo segue la Renania del Norte Westfalia, con 20.220 casi e 282 decessi e il Baden Wurtemberg con 20.141 positivi e 433 morti.

Angela Merkel, la settimana scorsa, ha annunciato che le misure di contenimento adottate dal governo si manterranno sino al 19 aprile.