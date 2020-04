Francia, porta a spasso il gatto al guinzaglio: colto dal drone e multato

Nel dipartimento de la Gard, in Occitania, nel sud della Francia, un signore è stato costretto a pagare una multa per ‘violazione della quarantena’ dopo aver portato a spasso il suo gatto al guinzaglio, secondo quanto riportato dal quotidiano locale 20 minuti.

Sullo sfondo della rapida diffusione del coronavirus, le autorità francesi hanno deciso di imporre la chiusura a caffè, ristoranti, cinema e negozi non alimentari in tutto il Paese. Dal 17 marzo sono state inoltre introdotte severe restrizioni alle libertà di movimento dei cittadini, che prevedono multe salate per i trasgressori.

Il baladait son chat en laisse, il est repéré par un drone des gendarmes https://t.co/wvyF0dcF6M — 20 Minutes (@20Minutes) April 6, 2020

​Spesso per controllare i movimenti vengono utilizzati droni, e proprio un drone è stato a scovare, nel dipartimento de la Gard, un signore colto in attività ‘sospetta’.

"Con l'aiuto di questo drone, è stato trovato un uomo che portava al guinzaglio un gatto che non sembrava abituato", spiega la pubblicazione.

Durante il controllo si è scoperto che il residente del comune di Gros du Roi non aveva con sé il modulo che ora è divenuto prerequisito per qualsiasi uscita di casa, persino la consueta passeggiata con l’animale domestico. Totale della multa: 135 euro. Tempi duri per gli animali domestici. Ancora di più per i proprietari.