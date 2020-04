Cina, per la prima volta nessun morto per COVID-19

La Commissione Nazionale di Salute ha comunicato martedì mattina che non c'è stato alcun morto di COVID-19 nelle ultime 24 ore in Cina. E' la prima volta dall'inizio della epidemia nel paese.

In tutto il paese ci sono 32 nuovi positivi e 12 sospetti, tutti importati secondo quanto riferisce l'autorità sanitaria.

La Cina è stato il primo paese colpito dalla pandemia, che si è sviluppata nella città di Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei. Nel suo maggiore focolaio la malattia ha assunto proporzioni più letali. Dei 3.331 decessi, le persone morte nell'Hubei sono 3.212.

Attualmente nell'area ci sono ancora 518 pazienti ricoverati in ospedale per infezione da nuovo coronavirus. Di questi 111 sono in gravi condizioni e 73 in condizioni critiche.

La Cina ha affiancato l'Italia, nell'emergenza coronavirus, inviando dispositivi medici, macchine respiratorie e personale sanitario. L'ultimo cargo di aiuti è atterrato domenica a Palermo, con dispositivi destinati agli ospedali siciliani.