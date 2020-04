In Russia si sperimenta un nuova terapia per i casi gravi di COVID-19

Il delargin è un farmaco già registrato in Russia ed è utilizzato per curare ulcere trofiche e proteggere tessuti e organi come polmoni, fegato e pancreas.

"Data la buona tolleranza e sicurezza del farmaco Dalargin dimostrata negli studi del registro, oggi l'Agenzia federale di medicina e biologia inizia studi clinici di Dalargin con grave polmonite da coronavirus, accompagnata da insufficienza respiratoria con il rischio di sindrome da distress respiratorio acuto", ha dichiarato il capo della FMBA, Veronika Skvortsova.

Studi sugli animali hanno dimostrato che l'uso di Dalargin ha aumentato il tasso di sopravvivenza dal 70% al 100%, a seconda del regime di utilizzo del farmaco.

La pandemia provocata dall'infezione da SARS-CoV-19, ha avuto il suo primo focolaio nella città cinese di Wuhan alla fine del 2019. Da gennaio ad oggi ha colpito più di 180 paesi, con oltre 1.290.000 di casi e più di 70.000 decessi, secondo i dati riportati dalla John Hopkins University.