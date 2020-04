A Mosca attivo da oggi servizio per richiedere il test coronavirus a domicilio

Il Centro per la Diagnostica Molecolare del servizio federale Rospotrebnadzor, ha annunciato che da oggi, lunedì 6 aprile, sarà possibile eseguire, a pagamento, il test tampone per verificare la positività al coronavirus senza uscire di casa e senza prescrizione medica.

Il nuovo servizio di test a domicilio è stato annunciato questa mattina da Rospotrebnadzor, l’Agenzia federale per la sorveglianza e la protezione dei diritti dei consumatori e del benessere umano. Le linee, subito sovraccariche, e la prevedibile forte richiesta, fanno presagire che non sarà facile mettersi in lista e ricevere il servizio ma alcuni media russi sono riusciti ad cogliere già alcune anticipazioni su come funzionerà la procedura.

Come avviene il test

La procedura si svolge senza contatto tra il personale medico e la persona testata.

lo specialista del servizio del Centro per la diagnosi molecolare porterà il kit a casa del richiedente, lo istruirà su come prendere il tampone orofaringeo da solo, questi poi lo passerà nuovamente all’incaricato, che a sua volta lo riporrà nell’apposita provetta da controllare in laboratorio.

Dopo due giorni arriverà il richiedente riceverà una mail con la comunicazione dell'esito del test

La possibilità di provare su larga scala la positività al virus SARS-CoV-2 è rilevante in particolar modo per individuare i portatori asintomatici del virus, che risultano essere i maggiori veicolo di trasmissione dello status.

Il costo dell'esame

Il prezzo del test è di 2mila rubli, circa 25 euro al cambio attuale. Nella somma è compreso il servizio a domicilio, che non richiede la presentazione di certificato medico.

Il costo della ricerca di laboratorio è di 1250 rubli. Altri 650 rubli vengono pagati per il messo di laboratorio che porta il kit a casa a prendere biomateriale e registrare i documenti che poi consegnerà al laboratorio.

Le normative previste da Rospotrebnadzor prevedono che qualora si effettui un ordine per più pazienti allo stesso indirizzo si paghi un corriere solo. Questo servizio inizialmente sarà disponibile solamente nella città di Mosca e nella regione di Mosca, ma è in previsione una possibile estensione anche ad altre città della Federazione Russa.