Colombia, esplosione in una miniera di carbone: 11 morti e 4 feriti

Un esplosione avvenuta in una miniera del dipartimento del Cundimarca, in Colombia, ha causato la morte di almeno 11 dei minatori che erano di servizio, causando crolli in almeno tre complessi vicini.

A riferirlo è il quotidiano colombiano El Tiempo, citando come fonte il capo dell'unità di emergenza locale. Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato da una fuoriuscita di gas metano.

I corpi senza vita dei lavoratori sono stati recuperati dalle unità della scientifica ma le operazioni di ricerca sarebbero ancora in corso per individuare eventuali altre vittime.

Sui social network sono stati pubblicati diversi video che rendono conto della situazione del complesso minerario in seguito alla deflagrazione.