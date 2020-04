Gran Bretagna, nuovo record di vittime: 708 morti in 24 ore per COVID-19

Salgono a 4.313 i decessi dopo il nuovo record di oggi. In rapido aumento anche il numero dei positivi che superano i 40 mila casi.

La Gran Bretagna batte anche oggi un nuovo record di morti giornalieri con le 708 vittime decedute questo sabato per il COVID-19. Venerdì erano stati 684 i decessi.

In poco più di una settimana si sono quintuplicate le vittime del COVID-19. Dallo scorso venerdì 27 marzo, i 759 decessi sono aumentati sino a toccare i 4.313 di sabato 4 aprile. Uno shock per il paese, dove anche il primo ministri Boris Johnson è risultato positivo al nuovo coronavirus, manifestando sintomi lievi per la malattia.

Cresce inesorabilmente anche il numero dei casi accertati. I positivi passano da 38.168 a 41.903, un incremento giornaliero d di 3700, di poco inferiore ai 4.450 nuovi casi registrati venerdì 3 aprile. I test eseguiti sono circa 100.000, per una media di 10.000 al giorno.

Secondo i dati riferiti dalla John Hopkins University, sono 1.131.000 i casi di contagio, distribuiti su 190 stati al mondo. I paesi più colpiti sono Usa, Italia e Spagna. Il totale dei decessi per COVID-19 è di circa 60 mila persone morte dall'inizio dell'epidemia.