Esplosione in un condominio nella periferia di Mosca: 1 morto e 3 feriti

L'incidente ha causato gravi danni in nove appartamenti, con cinque di essi che sono andati completamente distrutti. La maggior parte dei condomini, circa 200 persone, è stata evacuata e messa in sicurezza.

Una persona ha perso la vita e altre tre hanno riportato delle ferite in seguito ad un esplosione avvenuta in un condominio a Orechovo-Zuevo, città satellite situata a 90 km ad est di Mosca. A riferirlo è il Ministero russo per le situazioni di emergenza.

L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto a causa di una fuga di gas avvenuta al secondo piano della seconda scala di un edificio a cinque piani e avrebbe comportato il crollo del soffitto nei piani dal quinto al piano terra.

