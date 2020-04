Coronavirus, ora la Spagna è il paese con più casi per milione di abitanti

La Spagna risulta il paese con la maggior concentrazione di contagiati: 2.565 per ogni milione di abitanti. La popolazione spagnola è di 45 milioni e 600 abitanti.

La Spagna, con i nuovi 7.026 positivi di oggi, raggiunge 124.736 contagi totali e supera l'Italia, diventando il primo paese d'Europa per casi accertati e secondo al mondo dopo gli Usa. L'Italia, nell'ultimo bollettino rilasciato ieri dalla protezione civile, aveva 119.827 casi totali.

Già ieri la Spagna era diventato il primo paese al mondo per numero di contagi su totale della popolazione. I 117.710 casi accertati hanno portato il Paese a 2.565 contagi per ogni milione di abitanti. L'indicatore è più alto rispetto agli Paesi maggiormente popolosi. La Spagna ha infatti 45,6 milioni di abitanti, circa 15 milioni in meno rispetto all'Italia.

Ecco com'è distribuito il tasso infezione su popolazione negli altri stati:

L'Italia ha 1.997 contagiati/milione di abitanti;

la Svizzera, con 17.070 infetti e una popolazione di 8,7 milioni di persone ha un tasso di 1.962 contagiati per milione di abitanti;

la Germania, con 73.522 infetti e una popolazione di 81,4 milioni di persone, ha 903 contagiati su milione di abitanti;

la Francia, con 56.261 infetti e una popolazione di 65,7 milioni di persone, ha 856 contagiati per milioni di abitanti;

gli Usa, con 245.573 di infetti e 333,5 milioni di persone, ha 736 contagiati per milioni di abitanti;

l'Iran, con 47.593 infetti e una popolazione di 84 milioni di persone ha 566 contagiati per milioni di abitanti;

Il Regno Unito, con 29.478 infetti e una popolazione di 66,6 milioni di persone ha 442 contagiati per milione di abitanti;

la Cina, con 82.724 infetti e una popolazione di 1,4 miliardi di persone ha 59 contagiati per milione di abitanti.

Per quanto riguarda i decessi, invece, l'Italia continua ad essere il primo paese, con 14.681 morti pari a 244 per milione di abitanti. La Spagna è il secondo con oltre 10 mila decessi, pari a 239 per milione di abitanti.

Secondo i dati riferiti dalla John Hopkins University, sono 1.131.000 i casi di contagio, distribuiti su 190 stati al mondo. I paesi più colpiti sono Usa, Italia e Spagna. Il totale dei decessi per COVID-19 è di circa 60 mila persone morte dall'inizio dell'epidemia.