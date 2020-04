Coronavirus, cresce numero dei decessi in Spagna: 11.744 in tutto, 809 nelle ultime 24 ore

Diminuiscono le vittime del COVID-19 in Spagna, 809 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 932 decessi registrati ieri. Il picco è stato raggiunto giovedì con 950 persone morte. La cifra di oggi, 21esimo giorno di contenimento resta tragicamente alta, mentre i contagi nel paese iberico non accennano a calare.

Con 7.026 casi in più rispetto a ieri, adesso sono 124.736 in tutto i contagiati in Spagna. Di questi 34.219 sono ricoverati in ospedale e 6.532 sono sottoposti a terapia intensiva. Invece i pazienti guariti che sono stati dimessi dall'ospedale sono in tutto 34.219.

Secondo i dati del ministero della Salute, la regione più colpita è la comunità di Madrid con 36.249 casi positivi, il 30% del paese, 4.723 morti, 1.498 persone in rianimazione. Rispetto a ieri ci sono 2.061 contagi e 240 decessi in più.

Seguono Catalagna e Castilla La Mancha, che hanno rispettivamente 2.508 e 989 morti.