Coronavirus, Russia: contagi salgono a 4731 (+582), 43 vittime (+9)

In 24 ore in Russia sono stati confermati 582 nuovi casi di infezione da coronavirus in 32 regioni, ha dichiarato il centro operativo per la lotta alla diffusione del coronavirus.

Sono nove i pazienti risultati positivi al coronavirus a essere deceduti nelle ultime 24 ore, di cui sette nella sola Mosca, portando il bilancio totale delle vittime a 43.

Continuando nelle ultime 24 ore sono state dimesse 52 persone, per un totale di 333 guariti dall'inizio della pandemia