Le Pen ha criticato l'impreparazione della Francia nell'affrontare la pandemia del coronavirus

Il capo del partito francese Rassemblement National (ex "Front National") Marine Le Pen, ha riferito a Sputnik che la Francia si trovava di fronte a una completa impreparazione per la pandemia di coronavirus.

"Penso che ci troviamo di fronte a una completa impreparazione", ha detto Le Pen.

Ha osservato che molte delle decisioni che andavano prese, sono rimaste in sospeso. Secondo lei, l'impreparazione e la mancanza di produzione di maschere nel paese hanno portato a conseguenze molto gravi nelle prime fasi della pandemia.

"La mancanza di preparazione è incomprensibile", ha detto Le Pen, rilevando che c'erano decine di piani che i funzionari avevano presentato in precedenza in caso di pandemia, ma oggi il governo non ha fatto ricorso a nessuno di essi.

"(Questa impreparazione) non ha permesso ... di eseguire i test necessari, isolare gli infetti e contenere l'epidemia. Per questi motivi, oggi viviamo in completo isolamento in Francia e siamo di fronte al fallimento dello stato... La situazione (nel paese) è incompatibile con il concetto del sesto potenza mondiale", ha aggiunto il leader del partito.

L'epidemia di coronavirus in Francia è passata alla terza fase. Secondo gli ultimi dati, il numero di casi nel paese supera i 59.000, oltre 5.000 persone sono morte negli ospedali.