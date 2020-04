La Spagna supera l'Italia in termini di infezioni da coronavirus

Il numero di decessi per coronavirus in Spagna si avvicina a 11 mila persone, solo negli ultimi giorni sono morti 932 pazienti, 117.710 casi di malattia sono stati identificati, riporta il Ministero della Salute del paese.

Il numero di casi rilevati dall'inizio dell'epidemia in Spagna ha superato quello in Italia, dove sono stati segnalati più di 115 mila casi.

Secondo il Ministero della Salute della Spagna, 10.935 persone sono morte e 30.513 sono guarite. Nelle unità di terapia intensiva ci sono 6.400 pazienti. Pertanto, restano attivi 76,3 mila casi di infezione. Nelle ultime 24 ore altri 7.500 pazienti sono risultati positivi al COVID-19.

Dall'inizio dell'epidemia, a Madrid sono stati rilevati oltre 34.000 casi di malattia, 4.500 persone sono morte, in Catalogna 23.500 casi, di cui 2.300 sono deceduti.

Il regime di quarantena introdotto il 14 marzo è stata estesa in Spagna fino all'11 aprile incluso. I residenti hanno il diritto di uscire di casa solo in casi eccezionali: comprare cibo, medicine, andare in ospedale, aiutare le persone che non possono farcela da sole, andare al lavoro. Il governo ha deciso di cessare tutte le attività nel paese non legate a necessità vitali fino al 9 aprile.