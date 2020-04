"Siamo in guerra": la Francia sequestra un milione di maschere destinate all'Italia e alla Spagna

Le autorità francesi hanno sequestrato milioni di maschere che una società svedese ha trasferito dalla Cina alla Spagna e all'Italia. L'incidente ha provocato uno scandalo diplomatico che è stato parzialmente risolto due settimane dopo.

"Siamo in guerra", ha insistito il presidente francese Emmanuel Macron il 16 marzo, parlando della pandemia di COVID-19. Il presidente francese aveva firmato un decreto che consentiva al governo di requisire tutti i prodotti necessari nella lotta contro l'epidemia.

Il 5 marzo il Segretariato generale francese per la Difesa e la sicurezza nazionale (SGDSN) prese un ordine per quattro milioni di maschere che la società di prodotti monouso Mölnycke trasportava dalla Cina alla Spagna e all'Italia. La merce si fermò al porto francese di Marsiglia e al centro logistico della città di Lione, dove è stata sequestrata secondo le istruzioni presidenziali.

L'incidente ha suscitato attrito diplomatico tra Francia e Svezia, il cui governo è stato avvisato di intervenire dal gigante Mölnycke. Dopo due settimane di tiro alla fune, la SGDSN ha accettato di lasciare che metà della merce raggiungesse le sue destinazioni come un "caso eccezionale".

Quindi la Francia alla fine ha permiesso a due dei quattro milioni di maschere di arrivare in Spagna e in Italia; i restanti due milioni sono rimasti sul suolo francese, ha rivelato il quotidiano locale L'Express.

Ma questo non è l'unico caso. Incidenti simili si sono già verificati in Francia, come il sequestro di 680.000 maschere destinate alla Repubblica ceca, che a sua volta ha sequestrato un lotto analogo diretto in Italia.

Ma anche la Francia ha subito lo stesso destino, precedentemente infatti un carico di mascherine in Cina è stato dirottato dagli americani che hanno pagato il triplo per esse.