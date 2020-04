Assemblea generale Onu blocca risoluzione russa sulla revoca delle sanzioni

La Dichiarazione di Mosca sulla solidarietà nella lotta contro il Coronavirus ha riconosciuto la leadership dell'OMS nella lotta contro la pandemia. Secondo il testo, gli stati concordano di collaborare tra loro e con l'OMS, anche per sviluppare metodi per combattere la diffusione e il trattamento di COVID-19.

Inoltre, il documento chiedeva assistenza agli stati più colpiti, in particolare ai paesi in via di sviluppo, per abbandonare le guerre commerciali e applicare sanzioni unilaterali, aggirando il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Oltre alla Russia, altri 28 stati sono stati gli autori della dichiarazione.

"Di conseguenza, sarà molto più difficile dare una risposta globale e solida alla minaccia della nuova pandemia", ha sottolineato la parte russa.

Nonostante il blocco del documento, la Russia continuerà il coordinamento con persone affini su questo tema, afferma il commento. Mosca prevede che tutti i paesi interessati si uniranno a esso.