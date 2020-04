USA pagano tre volte di più ai cinesi per delle mascherine destinate alla Francia

In Cina, proprio prima di caricare l'aereo, gli americani hanno acquistato all’ultimo momento un gran numero di maschere destinate agli ospedali e alle case di cura in Francia, ha affermato il presidente del Consiglio della regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra Renaud Muselier.

Muselier ha spiegato che le autorità regionali avevano pagato un ordine per diversi milioni di maschere dai produttori cinesi, i prodotti erano pronti per la spedizione, ma all'ultimo momento "è successo qualcosa".

"Questa mattina, in una banchina da carico in Cina, un ordine francese è stato acquistato in contanti da degli americani e l'aereo, che avrebbe dovuto volare in Francia, è andato direttamente negli Stati Uniti", ha detto il politico a RT France in onda.

Il quotidiano Liberation ha contattato Muselier, ma non ha rivelato al giornale i dettagli di ciò che era accaduto. Ma le fonti della pubblicazione hanno confermato le informazioni, aggiungendo che gli americani stanno acquistando maschere in tutto il mondo e per qualsiasi importo.

"Pagano il doppio e in contanti, senza nemmeno guardare i prodotti. Non possiamo permettercelo", ha affermato una delle fonti, aggiungendo che i francesi pagano gli ordini al momento del ricevimento.

Una fonte del consiglio della regione della Nuova Aquitania ha descritto ciò che stava accadendo in Cina come "caos logistico". Si è lamentato del fatto che doveva reindirizzare più volte i prodotti ordinati in diverse città della Cina, perché gli aeroporti coinvolti nel trasporto merci erano intasati.

Inoltre, ha detto, gli Stati Uniti acquistano miliardi di maschere, motivo per cui ordini relativamente piccoli dall'Europa sono di bassa priorità.

Secondo Liberation, le autorità delle regioni non sono contente della politica del governo nella fornitura dei dispositivi di protezione, quindi molti sono costretti a provvedere da soli. In totale, le regioni francesi hanno ordinato circa 60 milioni di maschere.

Una fonte della Nuova Aquitania ha affermato che le regioni si scambiano costantemente contatti con i fornitori, ma c'è ancora il rischio d'imbattersi in truffatori, nonché in società dubbie con conti offshore.