Coronavirus Filippine, Duterte ordina di sparare chi viola la quarantena

“Quindi sono costretto a dire: non farlo perché non esiterò a ordinare di spararti”, sono queste le parole pronunciate dal presidente filippino Rodrigo Duterte durante il suo video messaggio alla nazione visto dall’intero popolo filippino ieri 1 aprile.

Nelle filippine il presidente Duerte minaccia di morte chi non resterà a casa, ma il capo della polizia filippina Archie Gamboa ha già detto che i suoi uomini non spareranno sulla popolazione, riporta l’Ansa, contraddicendo nei fatti il presidente Duterte.

Distribuzione di cibo nelle Filippine

Nelle Filippine è in corso la distribuzione di cibo, in particolare riso, per sfamare la popolazione che non può uscire di casa a causa della quarantena imposta dal governo per contrastare la rapida diffusione della pandemia da Covid-19.

Chi si ribella verrà imprigionato o ucciso

“Non provare a ribellarti – dice Duterte rivolto ai singoli cittadini filippini – o ordinerò di metterti in prigione e ti libererò solo dopo che Covid-19 sarà andata via”.

Ed ancora, nel passaggio successivo del suo discorso pubblicato da Philstar Global, si legge:

“No… Non ci provare a farlo. Sai che siamo pronti. Fai casino, spara o uccidi, e non esiterò nel dire ai miei soldati di spararti. Non esiterò ad ordinare alla polizia di arrestarti e trattenerti”.

Coronavirus Filippine, la situazione aggiornata

Nelle Filippine, dove la popolazione è di circa 104 milioni (fonte: DeAWing), sono stati al momento segnalati 2.663 casi confermati, 107 i decessi e 51 sono i guariti. Questi i dati che riporta il Centro CSSE della Johns Hopkins University.