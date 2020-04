Cina svela i dettagli sui portatori asintomatici di coronavirus

I portatori asintomatici di coronavirus sono quelle persone che, ad esempio, non hanno febbre, tosse o mal di gola, nelle cui vie respiratorie tuttavia sono presenti patogeni o anticorpi IgM di tipo specifico per COVID-19.

I portatori asintomatici possono anche essere fonti di infezione, inoltre esiste il rischio di trasmissione del virus a un'altra persona.

Però l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ritiene che il coronavirus venga trasmesso principalmente da persone con sintomi della malattia.

L'articolo rileva che i sintomi della malattia sono comparsi in seguito in un piccolo numero di portatori asintomatici. Nella maggior parte dei casi, sono guariti da soli. Queste persone dovrebbero essere messe in quarantena per 14 giorni, quindi devono superare due test. Le misure di protezione più efficaci, come ricordato dalla pubblicazione, sono mantenere la distanza, lavarsi le mani frequentemente ed evitare le folle.

A marzo, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di coronavirus una pandemia.