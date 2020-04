In India la polizia convoca il ‘Dio della Morte’ per punire chi viola la quarantena - Video

La polizia dello Stato dell’Unione indiana dell’Andhra Pradesh, sta sperimentando un metodo persuasivo non violento e che si rifà alla tradizione locale per tentare di convincere la popolazione locale a rispettare il rigido blocco imposto dal Governo centrale per limitare la diffusione del coronavirus.

Nonostante il rigoroso blocco di 21 giorni imposto dal Governo di Delhi al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, in India non sono stati pochi i casi di trasgressioni, ai quali la polizia ha in alcuni casi risposto in maniera non convenzionale, diventando anche violenta.

Nello Stato indiano dell'Andhra Pradesh, nel sud-est del Paese, la polizia ha però escogitato anche un piccolo trucco niente affatto violento per persuadere la popolazione. Richiedendo l’aiuto di commedianti, che impersonificano Yamraj, il Dio indù della morte, stanno tentando una via meno incentrata sulla coercizione e ben più sulla tradizione locale.

Un video diventato virale mostra un uomo vestito in un abito tipico che rappresenta appunto il Dio Yamraj, insiema a Chitragupta, altra divinità che ha il compito di tenere il registro delle buone e cattive azioni degli umani sulla Terra e punirli a seconda di Karma o azione.

​Nel video, la polizia e le comparse possono essere visti mentre leggono le accuse all'autore della violazione in lingua locale Telugu.

Può sembrare una trovata molto strana ed estemporanea ma in realtà, nell'Andhra Pradesh in particolar modo, la figura di Yamraj viene spesso incaricata di creare consapevolezza tra gli indiani timorati di Dio.

Episodio simile si era avuto quando le ferrovie indiane avevano anch’esse chiesto l'aiuto di Yamraj per pattugliare le linee ferroviarie e istruire le persone che rischiavano la vita attraversando regolarmente i binari. L'idea della Western Railways era nata per tentare di ridurre le vittime di attraversamenti ferroviari – tra gennaio e maggio dello scorso anno erano morte ben 721 persone sui binari ferroviari in India.

​La figura del Dio Yamraj in realtà viene spesso utilizzata in contesto educativo in questa grande nazione in cui modernità e tradizione sono strettamente commistionate. Lo spot che trovate qui sotto è stato pubblicato sul canale indiano della Honda e ha fatto parte di una campagna governativa a favore dell'uso del casco in moto.