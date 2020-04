Negli Usa gli aiuti russi verranno subito usati dopo controlli FDA

Le attrezzature fornite dalla Federazione Russa verranno immediatamente utilizzate appena dopo l'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA), ha riferito a Sputnik la ​​portavoce dell'Ambasciata americana Rebecca Ross.

In precedenza l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov aveva affermato che un aereo delle forze aerospaziali russe con aiuti umanitari sarebbe atterrato a New York in serata secondo l'orario russo. Secondo il diplomatico, l'aereo da trasporto An-124 trasporta aiuti umanitari secondo le disposizioni del ministero dell'Industria e del Commercio della Russia e tutto è stato concordato dai presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Donald Trump.

"Prevediamo che oggi Mosca consegnerà l'equipaggiamento di protezione personale ed altre merci offerte in precedenza dal presidente russo Vladimir Putin al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Provvederemo immediatamente a rendere operative tutte le attrezzature necessarie quando arriverà il placet della FDA", ha affermato la Ross.

Ha osservato che in questo modo gli Stati Uniti stanno inviando attrezzature e materiali in molti altri Paesi.

"E continueremo a fare di più se possibile", ha detto la Ross.