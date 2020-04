Studio britannico rivela i tassi di letalità del coronavirus per fasce d'eta

Dopo aver analizzato i dati, gli scienziati del Medical Research Council (Consiglio di Ricerche Mediche) del Regno Unito hanno determinato che la probabilità di ricovero in ospedale e morte per coronavirus aumenta con l'avanzare dell'età.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista The Lancet Infectious Diseases.

I ricercatori hanno analizzato i dati ufficiali di febbraio sui casi di infezione da Covid-19 in Cina e in altri 37 Paesi. Dividendo i malati in gruppi secondo fasce d'età, è stato calcolato il tasso di letalità del nuovo coronavirus.

Alla fine si è scoperto che le probabilità di morire per l'infezione del nuovo coronavirus al di sotto dei 39 anni sono quasi nulle, per le persone di età compresa tra 40-49 anni sono dello 0,2%, tra i 50-59 anni sono dello 0,6% e tra i 60-69 anni sono poco meno del 2%.

Nel gruppo speciale di rischio si trovano le persone di età compresa tra 70-79 anni, dove il 4,3% dei malati di Covid-19 è deceduto e le persone di età superiore agli 80 anni, dove il coronavirus ha una letalità del 7,8%.

Letalità di Covid-19 in Italia

Ieri il professor Roberto Bernabei, direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presidente di Italia Longeva, era intervenuto alla conferenza stampa del capo della Protezione Civile sul coronavirus in Italia, affermando che l'età media dei deceduti è di 79 anni, di cui 70% uomini e 30% donne e sottolineando allo stesso tempo che Covid-19 è più letale contro le persone che hanno patologie: il 52% delle vittime ha 3 patologie, il 25% ha 2 patologie, il 21% ha 1 patologia, mentre solo il 2% delle vittime non soffriva di alcun disturbo. Delle 23 vittime under 40, 15 avevano patologie.