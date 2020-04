Sting saluta gli italiani via Facebook e dedica loro una canzone

Sting canta per gli italiani suoi amici e ricorda la sua casa in Toscana. Il video della canzone dedicata a chi non c'è più.

“Miei amici italiani sono in Inghilterra, come voi a casa per proteggere la mia famiglia”, dice Sting in un messaggio su Facebook. Il cantante dedica un pensiero parlando in Italiano.

“So quanto l’Italia ha sofferto e continua a soffrire e guardo le notizie tutto il giorno. Mi sto rendendo conto che quanto accaduto in Italia sta accadendo in tutto il mondo”, prosegue il cantante.

“Mi mancate tutti, mi manca il mio paese preferito, mi manca la mia bella casa in Toscana”, prosegue il cantante inglese.

Poi dedica una canzone a chi non potrà “sedersi intorno al tavolo” quindi a quanti sono morti a causa del nuovo Coronavirus.

Il numero di cantanti che si è unito alla lotta contro Covid-19 è cresciuta in modo esponenziale con l'esplosione della pandemia. In ogni angolo del mondo gli artisti organizzano concerti gratuiti da casa per sostenere le popolazioni chiuse in casa.

Sting canta agli italiani via Facebook video