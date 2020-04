Ministri degli esteri della NATO discuteranno la lotta contro il coronavirus

I ministri degli Esteri della NATO discuteranno giovedì della cooperazione dell'Alleanza per contrastare la diffusione del coronavirus, ha detto mercoledì il segretario generale Jens Stoltenberg.

"Penseremo a come cooperare in modo più efficace in questo settore, garantendo al contempo il nostro compito principale", ha dichiarato Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles.

Il segretario generale della NATO ha osservato che l'alleanza sta già fornendo assistenza importante ai servizi civili nella lotta contro la diffusione del coronavirus.

"La nostra aeronautica fornisce importanti forniture mediche, ospedali da campo", ha affermato Stoltenberg.

In particolare, ha affermato che la Turchia ha inviato un aereo da trasporto militare con forniture mediche per l'Italia e la Spagna. Inoltre, gli ospedali in Germania ricevono pazienti dalla Francia e dall'Italia, mentre i medici polacchi e albanesi lavorano in Italia. Anche gli Stati Uniti e la Repubblica ceca inviano aiuti all'Italia.

La videoconferenza dei ministri degli Esteri della NATO si terrà giovedì pomeriggio.

In numerosi paesi dell'alleanza - Stati Uniti, Italia, Spagna e Francia, la situazione con la diffusione del coronavirus è particolarmente difficile. Il bilancio delle vittime dell'infezione COVID-19 in ciascuno di questi paesi è di centinaia.