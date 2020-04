Putin firma legge che amplia poteri del governo su stato di emergenza

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato la legge che dà il potere al governo di introdurre lo stato di emergenza in tutto il Paese.

Che cosa prevedono le modifiche

Le modifiche ad alcuni documenti legislativi in vigore in Russia sulla prevenzione e liquidazione delle situazioni di emergenza sono state elaborate con l'obiettivo di risolvere i rapporti di potere derivanti dalla necessità di rispondere urgentemente alle sfide legate alla diffusione della nuova infezione del coronavirus Covid-19, si afferma nel disegno di legge.

In particolare si propone di conferire al governo in caso di minaccia o situazioni di emergenza locali il diritto di esercitare i poteri d'organismo coordinatore unificato dello Stato per prevenire ed eliminare le conseguenze della situazione di crisi.

La legge propone di dare al governo il diritto di introdurre lo stato di emergenza e massima allerta in tutta la Federazione Russa o in alcune regioni, nonché il diritto di stabilire regole vincolanti per l'emergenza.

In caso di emergenza il governo può anche imporre restrizioni alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di dispositivi medici, stabilire procedure speciali per la registrazione e la circolazione di farmaci e dispositivi medici, che sono destinati all'uso in situazioni di guerra, situazioni di emergenza per il trattamento di malattie che rappresentano un pericolo per la comunità.

Inoltre la legge prevede la cancellazione del pagamento delle penali per il mancato adempimento o per l'implementazione parziale dei contratti nel 2020 in relazione alla diffusione dell'infezione del nuovo coronavirus.

Inoltre vengono fornite le caratteristiche della regolamentazione degli appalti pubblici e delle amministrazioni locali. La legge propone di autorizzare il consiglio dei ministri a stabilire nuovi casi per l'acquisto da un unico fornitore nel 2020. Si propone inoltre di stabilire la possibilità di modificare la durata del contratto se, nella sua esecuzione, si verificano le conseguenze derivanti dalla diffusione della nuova infezione da coronavirus.

La legge dà inoltre la possibilità al governo di introdurre una moratoria sulle procedure fallimentari. Inoltre viene fornito supporto per i tour operator. La legge introduce un nuovo articolo, che prevede la possibilità di modificare i tempi dei contributi ai fondi di responsabilità personale, nonché il meccanismo per l'utilizzo di tali fondi per restituire il denaro ai turisti in accordo alla decisione del governo per ciascun Paese "chiuso".

Ad oggi in Russia sono stati registrati 2.777 contagi del coronavirus, tra cui 24 vittime e 190 guariti.