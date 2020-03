Il re thailandese si mette in autoisolamento in un hotel tedesco con un harem di 20 donne

Il monarca 67enne è un frequente visitatore della Germania, dove possiede proprietà sul lago di Starnberg. Il suo viaggio in hotel è stato autorizzato nonostante il blocco imposto in Baviera a causa dell'epidemia di coronavirus, che ha infettato 67.051 persone in tutta la Germania.

Il re della Thailandia Maha Vajiralongkorn si è "isolato" al Grand Hotel Sonnenbichl in una località bavarese in Germania in compagnia di 20 donne, secondo il quotidiano tedesco Bild.

Secondo il giornale, il monarca ha prenotato tutte le stanze dopo che i funzionari tedeschi hanno revocato le norme di quarantena sull'albergo in quanto il re e il suo seguito sono stati classificati come "una famiglia".

L'avventura stravagante del re non è stata presa molto bene dai thailandesi, che si sono rivolti a Twitter per esprimere il loro malcontento per il viaggio del monarca 67enne.

Un hashtag in lingua tailandese che potrebbe essere tradotto come "Perché abbiamo bisogno di un re?" è emerso su Twitter, nonostante la legge thailandese proibisca le critiche alla monarchia con una pena detentiva fino a 15 anni di prigione.

While our king enjoy his luxuary life in German... #Dispatch #กษัตริย์มีไว้ทำไม https://t.co/BoyNP3d502 — a woman who obsessed with cat. (@sweetchanut) March 30, 2020

Il viaggio del re in Germania arriva in un momento in cui il paese sta vivendo una delle peggiori crisi dovuta al coronavirus, con 68.180 infetti e 650 morti, rendendo la nazione il quinto paese più colpito al mondo.

Nella sua terra natale, la Thailandia, ci sono 1.651 casi di COVID-19 con 10 morti.