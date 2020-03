Yellowstone uccide centinaia di bisonti per ridurre le mandrie nel parco nazionale

Il Parco Nazionale di Yellowstone ha catturato almeno 550 bisonti selvatici e ne ha uccisi 442 per tenere sotto controllo la popolazione nella riserva naturale. Questa misura concordata dallo Stato e dalle autorità federali viene adottata per ostacolare la diffusione di malattie nei bovini, come la brucellosi. Quest'ultimo rappresenta un grave pericolo per i bovini d'allevamento. Secondo le informazioni ufficiali, almeno 822 dei 4.900 bisonti del parco sono stati uccisi o rimossi.

La notizia arriva dopo che attivisti della fauna selvatica hanno intentato una causa in un tribunale federale a Washington DC la scorsa settimana, sostenendo che il bisonte di Yellowstone deve essere protetto ai sensi della Endangered Species Act. L'US Fish and Wildlife Service, tuttavia, ha precedentemente respinto le chiamate per fermare il controllo demografico degli animali.