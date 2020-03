Cina pubblicherà dati sui casi asintomatici di coronavirus

Il nuovo coronavirus è stato rilevato per la prima volta in Cina e ha infettato 81.518 persone nella nazione da dicembre 2019. Il paese sta ora muovendo verso l'allentamento delle restrizioni imposte per contenere COVID-19 poiché il numero di coloro che si sono ripresi ha raggiunto 76.052, dando speranza per un declino dell'infezione.