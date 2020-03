Coronavirus, Russia: contagi salgono a 2.337 (+500), 17 vittime e 121 guariti

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 500 casi di coronavirus in 24 regioni della Russia, il numero totale di casi nel paese è di 2.337, ha detto il quartier generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus.

In totale, 2.337 casi di infezione da coronavirus in 73 regioni sono attualmente registrati in Russia, ha precisato il quartier generale.

Otto pazienti con un test di coronavirus positivo sono morti in Russia in 24 ore, ci sono stati 17 decessi in totale, ha riferito il quartier generale.

In 24 ore 55 persone che avevano il coronavirus si sono riprese, mentre 121 persone sono state dimesse, ha comunicato il quartier generale operativo.