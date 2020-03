Usa, sei membri del Congresso positivi al coronavirus

Sono sei per ora i membri del Congresso degli Stati Uniti ad aver dichiarato di aver contratto il coronavirus.

Oltre a loro circa 30 membri del Congresso sono stati messi in autoisolamento per limitare la diffusione del virus.

Per ora i rappresentanti del Senato e della Camera del Congresso degli Stati Uniti non dovrebbero ritornare in aula fino al 20 aprile.

Gli Stati Uniti a ora contano più di 160.000 infetti con almeno 2948 morti.