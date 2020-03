"Coronavirus challenge": giovani in Svezia tossiscono volontariamente sugli anziani

Gli scherzi fatti durante l’epidemia di coronavirus sono stati condannati come "sgradevoli", "di cattivo gusto" e "poco divertenti".

I giovani nel comune di Eslöv, nella contea di Skåne più meridionale della Svezia, hanno preso l'abitudine di tossire consapevolmente, starnutire e sputare sulle persone anziane per poi deridere le loro vittime, secondo quanto riportato dalla Radio svedese.

​Il comune ha avvertito i suoi abitanti e ha esortato i genitori a "parlare" con i loro figli.

“Siamo venuti a conoscenza che le persone anziane si sentono insicure. I giovani tossiscono e gridano "corona" solo per ridere", ha detto alla radio svedese Ingrid Westerlund, capo delle operazioni del comune di Eslöv.

Su Facebook, il comune ha pubblicato un avviso.

“Alcuni dei nostri anziani sono stati esposti a giovani che tossiscono, starnutiscono e sputano consapevolmente nelle loro vicinanze nelle strade e nei negozi. Parlate con i vostri giovani e, soprattutto, segnala se vedi qualcuno che provoca e si comporta irrispettosamente. La nostra responsabilità è prevenire la diffusione dell'infezione e assicurarsi che tutti si sentano il più sicuri possibile. Mostra considerazione, prendi sul serio le preoccupazioni degli altri e prenditi cura di te e degli altri”, ha avvertito il Comune di Eslöv.

Molti residenti hanno espresso il loro estremo dispiacere.

"Apparentemente una sorta di "sfida" si sta diffondendo viralmente proprio ora, e la gioventù di Eslöv non sembra essere da meno, sfortunatamente ...", ha scritto un utente su Facebook.

“Un comportamento malato che mostra zero rispetto per la vita umana, è la prova che i loro genitori non hanno avuto successo nella loro educazione. Che atto marcio!” un altro ha detto.

In precedenza, la testata Samhällsnytt ha riferito di due immigrati che avevano pubblicato un video di scherzi su YouTube in cui si avvicinavano a persone a caso mentre tossivano e dicevano di avere il coronavirus. Il video è stato successivamente rimosso, ma continua a diffondersi su Twitter.

​Finora, oltre 4.000 persone in Svezia sono state confermate positive al COVID-19 e sono morti in totale 180 pazienti.