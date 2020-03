Covid-19, servizio russo per diritti dei consumatori annuncia creazione test estremamente accurato

Il Servizio federale russo per i diritti dei consumatori Rospotrebnadzor ha annunciato la creazione di un test estremamente accurato per diagnosticare il coronavirus (COVID-19).

"Un nuovo set di reagenti per rilevare l'infezione da coronavirus è stato sviluppato dall'Istituto centrale di epidemiologia di Rospotrebnadzor... Il kit diagnostico ha superato con successo gli studi clinici ed è stato registrato per l'uso nella Federazione Russa il 25 marzo", ha riportato il Servizio Federale. "Il nuovo test soddisfa tutti i moderni requisiti di sensibilità e specificità e consente di rilevare non solo il SARS-CoV-2 ... ma anche di differenziarlo da altri virus correlati come SARS-Cov e MERS-Cov (Sindrome respiratoria del Medio Oriente)", ha aggiunto.

Lunedì, il vicepresidente dell'Accademia delle scienze russa e capo dell'unità di scienze biomediche Vladimir Chekhonin ha annunciato che tre farmaci antivirali per il trattamento di COVID-19 sono stati sviluppati nel paese in collaborazione con gli studiosi dell'Accademia.

Al momento, la Russia ha riportato 1.836 casi di coronavirus e almeno 9 decessi per la malattia, 1.226 dei quali a Mosca. Per arginare l'infezione, il presidente Putin ha anche annunciato una settimana di quarantena pagata, a partire dal 28 marzo, e ha invitato le persone a non visitare luoghi pubblici.