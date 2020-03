Rotterdam, l'arena che doveva ospitare l'Eurovision accoglie i malati di coronavirus

La sala concerto e centro congressi Ahoy di Rotterdam avrebbe dovuto ospitare lo sfavillante spettacolo del concorso musicale internazionale Eurovision a maggio ma, le esigenze contingenti, lo stanno trasformato in un ospedale di emergenza per malati di coronavirus.

Sono iniziati oggi, lunedì 30 marzo, i lavori per l'installazione dei primi 88 posti letto dei 680 in totale che is prevede approntare nelle sale dell’Ahoy, il famoso centro congressi, eventi sportivi e concerti di Rotterdam che avrebbe dovuto ospitare l’Eurovision.

L’emergenza coronavirus, che aveva in un primo momento costretto ad annullare l’atteso evento in Olanda, costringe ora all’utilizzo degli ampi spazi della struttura per esigenze tutt'altro che ricreative – l’intero complesso da metà aprile verrà utilizzato per ospitare i pazienti affetti da COVID-19 e altre malattie, bisognosi di cure ma non necessitanti di ricovero in ospedale.

Questa soluzione permetterà di alleviare la pressione sugli ospedali olandesi, dove il numero di infezioni da coronavirus è aumentato rapidamente da quando il primo caso era stato segnalato lo scorso 27 febbraio.

Aggiornato alla data di domenica, il bollettino olandese conta quasi 11.000 infezioni confermate da coronavirus con 771 morti su una popolazione totale di 17 milioni di abitanti.

L'Istituto nazionale olandese per la sanità pubblica ha dichiarato che le unità di terapia intensiva negli ospedali del Paese potrebbero raggiungere il picco di capacità nelle prossime due settimane al ritmo attuale delle infezioni. Per evitare il tracollo del sistema sanitario sono stati approntati reparti di emergenza in hotel di tutta la nazione.

Solo il mese scorso l'Ahoy aveva attirato più di 100.000 spettatori al torneo di tennis ABN Amro World e negli ultimi mesi aveva ospitato concerti di star internazionali come Pink e 50 Cents. L'evento più importante della stagione sarebbe dovuto essere il concorso canoro internazionale Eurovision Song Contest che l'Olanda aveva conquistato il diritto di ospitare vincendo l'edizione 2019 a Tel Aviv.