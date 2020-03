Olimpiadi Tokyo 2020 rinviate: ecco la nuova data della cerimonia di apertura

In precedenza, i Giochi Olimpici erano stati cancellati soltanto tre volte: nel 1916, nel 1940 e nel 1944.

Il governo giapponese ha concordato con il Comitato Olimpico Internazionale la nuova data d'inizio dei Giochi Olimpici che, come era già trapelato in precedenza, si terranno nell'estate del 2021.

La cerimonia d'apertura, come riportato dall'emittente nipponica NHK, dovrebbe tenersi il 23 luglio 2021 mentre quella relativa ai Giochi Paralimpici si terrà il giorno seguente, il 24 luglio.

Il 28 marzo il CIO ha ufficiliazzitao la decisione, ratificata dal presidente Thomas Bach e dal premier nippnico Shinzo Abe, di rinviare le Olimpiadi di Tokyo all'estate del 2021.

In precedenza, i Giochi Olimpici erano stati cancellati soltanto in tre occasioni: nel 1916 le Olimpiadi di Berlino non si tennero a causa della Prima guerra mondiale, mentre il secondo conflitto mondiale fu la causa dell'annullamento dei Giochi di Tokyo nel 1940 e di Londra nel 1944.

Infine, i Giochi di Monaco di settembre furono sospesi dopo l'attentato perpetrato dai terroristi di Settembre nero, ma furono in seguito riprese e terminate.