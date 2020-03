Spagna supera Cina per contagi, 812 decessi in un giorno

La Spagna ancora non vede la luce fuori dal tunnel. Non rallenta il numero dei contagi che in un giorno cresce di oltre 6000 casi in più. Con un totale dei positivi a 85.195, la Spagna supera la Cina per i contagi.

Drammatico anche il numero di morti, 812 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.340 decessi. Un dato lievemente in diminuzione rispetto ai 838 morti di ieri.

Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie sono 5.231 i pazienti in terapia intensiva. I guariti, invece sono 16.780.

I focolai in Spagna

La comunità di Madrid continua ad essere il maggior focolaio con oltre 24 mila casi e quasi 3.400 decessi. Nella regione sono 1.460 le persone ricoverate in TI intensiva, mentre 8.301 hanno superato la malattia.

La Catalogna è la seconda regione più colpita con 16.157 infetti e 1.412 decessi. Sono 1.512 i ricoverati in rianimazine, mentre 4.125 i guariti. Con 6.057 e 297 decessi i casi i Paesi Baschi sono la terza comunità con più colpita.

Il virus ha colpito anche membri del governo, come la ministra delle Pari Opportunità e la vice presidente di Sanchez. Anche i reali si sono sottoposti al test, con esito negativo.

In queste ore si attente il verdetto del tampone effettuato sul direttore del Centro di Coordinamento e allerta per l'emergenza sanitaria, Fernando Simón, che da qualche giorno presenta sintomi febbrili.