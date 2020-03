Coronavirus, in Spagna quasi 80000 contagiati e oltre 6500 morti

Il coronavirus continua a diffondersi a ritmo incessante in Spagna. Secondo gli ultimi dati riportati dal Ministero della Salute di Madrid, sono ormai 78797 le persone contagiate dal Covid-19 nel Paese iberico.

E intanto continua a crescere il bilancio delle vittime accertate che, secondo le ultime rilevazioni, sono salite a quota 6528 (+838).

Tra le regioni maggiormente colpite continuano ad esserci la Comunidad de Madrid, dove i contagiati sono 22.677, e la Catalogna dove invece si contano 15.026 positivi.

Per far fronte alla situazione d'emergenza, il governo centrale spagnolo ha annunciato la chiusura delle attività produttive non essenziali fino al 9 di aprile, mettendo in campo misure sostanzialmente analoghe a quelle dell'Italia.