Coronavirus, Russia: contagi salgono a 1534 (+270) e 8 vittime

Sono 1534 i casi totali di infezione da coronavirus registrati nella Federazione Russa, in aumento di 270 unità rispetto alla giornata precedente. Sono invece otto le vittime confermate.

Nel corso delle ultime 24 ore, in Russia, sono stati registrati 20 nuovi casi di contagio da coronavirus. A riferirlo è il centro operativo per la lotta contro la diffusione del coronavirus. Contestualmente, il numero delle vittime è salito a 8

Nei giorni scorsi la Russia ha adottato una serie di misure globali per affrontare l'epidemia Covid-19, istituendo restrizioni di viaggio, quarantena per le persone infette e misure per rendere disponibile un vaccino efficace a seguito dei test.

Nel corso del recente vertice del G20, tenutosi per la prima volta in formato digitale, il presidente russo Vladimir Putin ha esposto le sue misure per combattere la diffusione del coronavirus nel mondo.

Tra esse spiccano la creazione di un fondo speciale sotto l'egida del Fmi e concedere a qualsiasi membro il diritto di prendere in prestito fondi per far fronte agli effetti socio-economici del Covid-19, lo sviluppo di un piano generale per il ripristino dell'economia colpita dal coronavirus, la creazione di "corridoi verdi" liberi da guerre commerciali e sanzioni e l'introduzione di "una moratoria sulle limitazioni al commercio dei beni essenziali e alle transazioni finanziarie".

Ieri, inoltre, è stata annunciata la chiusura dei confini di terra del Paese a partire dal prossimo 30 di marzo.