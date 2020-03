Coronavirus, Boris Johnson scrive alle famiglie britanniche: "Sarà ancora peggio"

La situazione medico-sanitaria legata alla pandemia di coronavirus nel Regno Unito, così come sta già avvenendo in molti Paesi europei, è destinata solamente a peggiorare.

Sembra esserne convinto il premier britannico, che in una lettera aperta si è rivolto alla popolazione, spiegando che il peggio è ancora davanti:

"Le cose peggioreranno ancora prima di cominciare a migliorare - scrive BoJo ai sudditi di sua Maestà - Fin dall'inizio abbiamo cercato di implementare le misure giuste al momento giusto".

Lo stesso Johnson, dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid-19 si trova in stato di isolamento totale e coordina le operazioni per l'implementazione di nuove misure per il contenimento del virus.

Nel Regno Unito, ad oggi, sono 1.019 le vittime mietute dal coronavirus mentre il numero totale dei contagiati è salito sopra quota 17.000.