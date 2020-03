Coronavirus, GB: positivo un domestico della Regina Elisabetta

On Wednesday, Prince Charles tested positive for the coronavirus disease, after the heir apparent to the British throne met with Prince Albert of Monaco two weeks ago, who has been confirmed as being infected with the virus. The Prince and the Duchess are now in self-isolation at a residence in Scotland.

Un domestico della casa reale inglese, molto vicino alla Regina Elisabetta II è risultato positvo al tampone per il Covid-19, destando preoccupazioni tra i sudditi di Sua Maestà nel Regno Unito.

A riferirlo è il quotidiano The Sun, specificando che il collaboratore della Regina, tra i cui compiti c'erano anche quelli di servire i pasti e portargli la corrispondenza, è stato immediatamente messo in isolamento.

"Siamo tutti terrorizzati, non solo per noi stessi, ma anche per la Regina e per il Duca (di Kent, Filippo d'Edinburgo, ndr). Se non sono ancora stati sottoposti al test dovrebbero farlo e sono sicuro che sarà così. C'è un senso di paura molto palpabile nell'aria", ha riferito alla testata britannica un insider di Buckingham Palace.

Come spiegato dal Sun, diversi membri del personale a servizio della regnante è già stato sottoposto al tampone e, almeno finora, tutti sono risultati negativi allo stesso.

Nei giorni scorsi, l'erede al trono d'Inghilterra e del Regno Unito, il principe Carlo di Galles era risultato positivo al coronavirus e il sospetto è che possa essere stato contagiato dopo un incontro avuto con il principe Alberto II di Monaco, incontrato due settimane fa e anche lui ammalato.

Ad oggi, sono oltre 17.000 i casi confermati di Covid-19 in Gran Bretagna, mentre il bilancio delle vittime è salito a quota 1019.