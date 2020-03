Festino a base di sesso e alcol in quarantena a Madrid, la polizia fa irruzione e li arresta

La polizia ha interrotto una festa del sesso a Madrid per aver trasgredito le restrizioni del Coronavirus e le leggi sul disturbo alla quiete pubblica.

I poliziotti hanno fatto irruzione in una casa nel quartiere Tetuan, nella parte settentrionale della capitale spagnola, sabato scorso dopo che i vicini si sono lamentati di una festa lunga giorni con musica ad alto volume e persone che entravano ed uscivano dalla proprietà.

Le autorità hanno trovato al loro arrivo luci da discoteca, bevande alcoliche e tracce di tabacco, così come quattro persone nude, quattro donne e due uomini in stanze diverse, secondo quanto riferiscono i media locali. La polizia non ha escluso che la casa potrebbe essere stata un bordello.

È emerso che una delle donne era l'unica inquilina registrata a quell'indirizzo, il che significa che tutti gli altri partecipanti alla festa hanno violato il divieto nazionale di uscire di casa tranne che per l'acquisto di forniture essenziali o per lavoro. L'inquilina è stata segnalata per inquinamento acustico e gli altri cinque per aver violato la quarantena, ha riferito martedì la polizia di Madrid.

Denunciadas 6 personas en #Tetúan que llevaban toda la semana de fiesta en un domicilio. Al entrar los agentes encontraron a 4 mujeres y 2 hombres desnudos en distintas habitaciones. fueron todos denunciados puesto que solo la inquilina estaba allí domiciliada.#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/2K3y6ZmGii — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) March 24, 2020

​Un incidente simile si è verificato durante il fine settimana a Barcellona, dove gli ufficiali sotto copertura hanno arrestato otto persone per aver organizzato un incontro sessuale multiplo in un appartamento nel centro della città. Sono stati trovati con un cocktail di farmaci nei loro organismi che comprendeva cocaina ed ecstasy.

Secondo i dati dei funzionari sanitari spagnoli, ci sono stati oltre 57.700 casi confermati in tutto il paese a partire da giovedì, con circa il 60% dei casi registrati a Madrid. La pandemia ha ucciso 4.368 persone, mentre 7.015 sono guarite. Solo l'Italia, intorno alle 8.200, ha più morti dalla pandemia rispetto alla Spagna.

La Spagna ha chiuso i suoi confini terrestri il 17 marzo, con poche eccezioni, e ha ordinato che tutti i residenti rimangano a casa tranne che per acquistare cibo e medicine, andare a lavorare se non possono lavorare da remoto o partecipare alle emergenze. La maggior parte delle imprese non essenziali sono state chiuse.

Il governo prevede di lanciare un programma di test massiccio, che coinvolgerebbe robot in grado di eseguire 80.000 test al giorno nel tentativo di ridurre l'esposizione dei medici al virus.