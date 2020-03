Coronavirus, deceduta una parente del re Filippo VI di Spagna

“Sua Altezza Reale Sisto Enrico di Borbone Parma comunica che nel pomeriggio di questo giovedì 26 marzo 2020 è morta a Parigi all'età di 86 anni la sua sorella Maria Teresa di Borbone-Parma, vittima del coronavirus COVID-19”, si legge in un comunicato del principe Sisto Enrico su Facebook.

Maria Teresa di Borbone-Parma, come suo fratello Sisto Enrico, appartiene alla dinastia dei Borbone di Parma, il ramo più giovane della famiglia reggente in Spagna. A metà del XX secolo, il padre di Maria Teresa, duca Saverio di Borbone-Parma, fu il principale pretendente al trono reale di Spagna dal partito monarchico carlista, che ebbe un ruolo importante nella vita politica del paese nei XIX-XX secoli.

Coronavirus in Spagna

Attaualmente la Spagna è al secondo posto in Europa (dopo l’Italia) per il numero di vittime del COVID-19: il numero di contagi ha oltrepassato 64mila, e sono morte 4,858 persone. Lo scorso 14 marzo le autorità spagnole hanno introdotto lo stato d’allerta di 15 giorni, prorogato in seguito dal parlamento fino all'11 aprile prossimo.