Maduro ha respinto le accuse di narcotraffico mosse dal governo USA

Nicolas Maduro ha rispedito al mittente le accuse avanzate da parte del governo americano, secondo le quali lo stesso presidente venezuelano e altri membri dell'esecutivo sarebbero coinvolti in affari legati al mondo del narcotraffico.

"Hanno mosso altre accuse false. Da 15 anni il Venezuela fa registrare il record sulla lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La nostra vita è stata una lotta per gli interessi della nostra società, la mia vita è stata una lotta quotidiana per il popolo e per i lavoratori", ha riferito Maduro con una diretta trasmessa su Twitter.

#EnVivo 📹 | “Venezuela tiene el récord de lucha contra el narcotráfico desde hace 15 años. Es Colombia donde se ha formado un narco Estado, nuestra vida ha sido la lucha de la vida social”, manifestó @NicolasMaduro al tiempo que desestimó las acusaciones del gobierno de EEUU pic.twitter.com/2ELALewKtG — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 26, 2020

Per il numero uno di Caracas, la mossa degli americani denoterebbe la "disperazione" di Washington per il fallimento del tentato colpo di stato in Venezuela.

In precedenza il Ministero della Giustizia americano aveva formalizzato delle accuse di cospirazione allo scopo di esportare cocaina negli Stati uniti., rivolgendole al presidente Maduro e ad alcuni suoi stretti collaboratori del governo.

Le autorità di Washington hanno inoltre annunciato una taglia da 15 milioni di dollari sul Maudro e sugli altri membri del governo che sarebbero coinvolte nel traffico illecito di stupefacenti.