Canale svizzero rivela il Paese che potrebbe soffrire di più dell'Italia per coronavirus

Le misure adottate dal governo britannico potrebbero essere inadeguate, per questo il Regno Unito potrebbe soffrire di un'epidemia di coronavirus in modo più grave dell'Italia, ha riferito il canale televisivo svizzero SRF.

"I critici accusano il governo di aver esitato troppo a lungo. Ora gli esperti temono che il coronavirus possa fare più danni al Regno Unito che all'Italia. Per il fatto che non è possibile catalogare grandi quantità di dati, vi sono crescenti sospetti che in realtà il numero di persone infette e la situazione siano molto peggiori di quanto affermino le fonti ufficiali", ha sostenuto il canale.

Il canale rileva che molti criticano il governo di Boris Johnson per complicità, indecisione e battute inappropriate.

Si sottolinea che anche a Londra, che rischia di diventare l'epicentro della diffusione del virus nel Paese, le persone non rispettano le raccomandazioni del governo.

Le misure adottate dal governo del premier Johnson sono ancora insufficienti: ad esempio Downing Street ha sostenuto la necessità di aumentare il numero di test, ma finora è rimasto solo un obiettivo ed i passi in avanti vanno troppo a rilento, osserva il canale.

"Il Regno Unito si sta muovendo verso il baratro e potrebbe essere ormai troppo tardi intervenire", ha detto il corrispondente del canale.

A sostegno della tesi, vengono fornite statistiche secondo cui 9mila contagiati e 86 morti sono stati registrati in Svizzera. In Gran Bretagna, la popolazione è otto volte più grande, ma già ci sono 6.700 casi positivi e 335 deceduti. Questo, osserva il canale, indica un gran numero di pazienti che non sono rientrati nei conteggi ufficiali per la diagnosi di coronavirus.

"In aggiunta il sistema sanitario britannico è cronicamente sovraccarico e non è noto se sia in grado di far fronte alla rapida crescita della malattia", teme il corrispondente di SRF.