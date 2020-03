Virologo francese determina i tempi del picco di coronavirus in Europa

Il picco di diffusione del coronavirus in Francia, Italia e Spagna si verificherà entro il 30-31 marzo, ha affermato il virologo e direttore del Centro di Studi e Ricerche di Besancon Philippe Humbert.

"Ho un grafico, che ho ricevuto questa mattina. Secondo questi dati, nella maggior parte dei Paesi il picco del virus si raggiungerà entro il 30-31 marzo. La Francia non ha ancora raggiunto il suo picco, avverrà più tardi, intorno al 31 marzo. Ma per la maggior parte dei Paesi europei il picco di contagi si registrerà entro tre o quattro giorni ", ha affermato oggi l'esperto in una riunione dell'Associazione dei corrispondenti stranieri presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra.

Allo stesso tempo l'esperto ha osservato che prima del picco la situazione peggiorerà e la letalità aumenterà. Secondo Humbert, circa il 50% della popolazione mondiale potrebbe avere a che fare in un modo o nell'altro con il nuovo tipo di coronavirus.

Secondo le sue previsioni, morirà dal 3 al 5% delle persone contagiate.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 marzo ha caratterizzato come pandemia la nuova infezione da coronavirus Covid-19.