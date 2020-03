Putin: la Russia può sconfiggere il coronavirus in meno di 3 mesi

La Russia ha adottato una serie di misure globali per affrontare l'epidemia COVID-19 nelle ultime settimane, istituendo restrizioni di viaggio, quarantena per le persone infette e misure per rendere disponibile un vaccino efficace a seguito dei test.

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la fiducia che la Russia fermerà la diffusione dell'epidemia di coronavirus e ha affermato che è solo una questione di tempo e che dipende dall'efficienza delle attività congiunte tra Stato, società e imprese, lo ha dichiarato oggi durante un incontro con gli imprenditori russi.

"Quando la situazione cambierà, cambierà sicuramente in meglio, questo è certo al 100%. La questione, ovviamente, è la durata, e l'efficacia del nostro lavoro congiunto, e di tutte le persone che usano i vostri contenuti gratuiti o i vostri prodotti oggi rimarranno vostri clienti", ha detto il presidente, parlando in una riunione con gli imprenditori giovedì.

Esprimendo fiducia nella risposta russa COVID-19, Putin ha dichiarato di ritenere che la Russia potrebbe sconfiggere il virus in meno di tre mesi.

"Un nostro collega crede che supereremo il coronavirus in due o tre mesi. Questa è una buona previsione. Perché in alcuni paesi dicono che la guerra contro di esso durerà per molto tempo. Ma usciremo davvero da questa situazione, e usciremo di sicuro, io spero anche prima di quanto lei abbia detto (da due a tre mesi)", ha detto Putin.

Durante l'incontro, i rappresentanti delle imprese hanno proposto di semplificare la procedura per la certificazione di articoli come le attrezzature disinfettanti, rispetto all'attuale processo di 3-6 mesi in corso oggi. Putin ha affermato di aver accolto con favore l'idea, affermando che lo Stato farà la sua parte per attuare ciò, ma ha aggiunto che una misura di controllo deve rimanere in vigore.

Putin ha anche discusso con gli imprenditori delle misure economiche che ha annunciato mercoledì nel suo discorso alla nazione, tra cui misure di sostegno finanziario per le imprese e le famiglie, tra cui una sospensione dell'imposizione fiscale di sei mesi per le piccole imprese e misure della Banca centrale per prevenire licenziamenti e fallimenti.