Ma certo - Il miglior film da guardare in quarantena pandemica è World War Z!

La giornalista e critica cinematografica Ellie Gemmill della Collider, una delle più grandi guide cinematografiche al mondo, non ha dubbi: il miglior film da guardare di questi tempi di pandemia globale non può che essere World War Z. Scelta apparentemente controintuitiva, ma poi ce la spiega.

Ma come si fa a dire che un film in cui un virus misterioso si diffonde alla velocità della luce e provoca una pandemia globale che trasforma tutti in zombie e distrugge il pianeta sarebbe il film migliore da vedere di questi tempi?

Sembra contrintuitivo, in realtà è assolutamente plausibile. La mente umana funziona in quel modo (di solito). Per prima cosa vedere qualcuno che sta messo molto ma molto peggio, in qualche modo, cinico a dirsi ma è così, crea una sorta di conforto. “Vedi? Potrebbe andare anche peggio” – diciamo a noi stessi. In secondo luogo si crea una forma di esorcismo nei confronti della paura. Difficile a spiegare, ma fate una prova. In ultimo, il lieto fine (se lieto si può definire un finale in cui comunque la maggior parte dell’umanità sparisce dal teleschermo) lascia un retrogusto di ottimismo – per quanto una situazione possa sembrare disperata, alla fine salta sempre fuori una soluzione.

"Questo è l'unico film che aiuta davvero a rilassarsi, anche se racconta una storia tesa legata ad una pandemia terribile. Ma questo è esattamente ciò che devi guardare", ha detto Gemmill aggiungendo però anche: "Inoltre, c'è Brad Pitt in questo film. E con lui tutto va meglio", facendo quindi saltare tutto il ragionamento precedente e semplificando le carte.

Contagion e Outbreak sono gli altri due film consigliati dalla sarcastica giornalista della Collider. Da parte nostra, in questi tempi di caccia al complotto su chi eventualmente abbia creato il virus se non la natura, non possiamo non aggiungere ‘L’esercito delle 12 scimmie’, in cui alla fine si scopre che il potere della scienza, se non controllato a dovere, può sfuggire di mano ed entrare in possesso di chiunque.