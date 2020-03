Russia: registrati 840 casi di coronavirus in totale

Nelle ultime 24 ore sono stati confermati altri 182 casi di infezione da coronavirus in 18 regioni della Russia.

Mosca ha registrato 136 casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore, riporta il quartier generale per la prevenzione e il controllo della nuova infezione da coronavirus giovedì.

Durante l'ultima giornata in totale sono stati confermati 182 casi di infezione da coronavirus in 18 regioni della Russia.

In totale, 840 casi di infezione da coronavirus sono stati registrati in Russia in 56 regioni, ha specificato il quartier generale.

Nove persone affette da coronavirus sono state dimesse nelle ultime 24 ore, e in totale 38 persone sono guarite, ha detto il quartier generale operativo per la prevenzione e il controllo della nuova infezione da coronavirus.