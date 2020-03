Sputnik Italia: rimani a casa per i tuoi cari

L'auto-isolamento salverà noi e i nostri cari dall'ulteriore diffusione del virus. E la casetta aggiunta nei loghi su di ria.ru, siti di progetti in lingua russa dell'agenzia, Sputnik, radio Sputnik, nonché sulle pagine sui social network simboleggia proprio questo.

I media oggi hanno un ruolo vitale da svolgere nell'informazione del pubblico. Resta a casa e ti forniremo le informazioni aggiornate sugli ultimi eventi, sui metodi di prevenzione e protezione contro la malattia.

Dall'inizio dell'anno il COVID-19 ha già reclamato la vita di molte migliaia di persone in tutto il mondo: in Russia, al momento la situazione è sotto controllo. Il governo sta facendo tutto il possibile per porre una barriera affidabile alla diffusione del coronavirus nella capitale della Russia e delle sue regioni.

Ma qualsiasi misura non serve a niente se noi stessi non ci aiutiamo a vicenda. Solo insieme possiamo far fronte alla minaccia. Ecco perché abbiamo deciso di cambiare il logo.