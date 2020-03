Il Senato Usa passa il pacchetto di aiuti al coronavirus da $2.000 miliardi

Il senato degli Stati Uniti ha votato per approvare una storica legge di aiuti economici da $ 2.000 miliardi mercoledì sera.

Il disegno di legge è stato approvato al Senato con un voto finale 96-0 con l'assenza di quattro senatori e ora viene inviato alla Camera dei rappresentanti.

L'Assemblea proverà ad approvare la misura immediatamente dopo un consenso unanime, il che significa che non dovrà radunarsi formalmente in modo che la misura venga fatta passare rapidamente in entrambe le camere del Congresso questa sera.

Prima della votazione, il senatore McConnell ha dichiarato che il Senato sarebbe stato messo in pausa fino al 20 aprile. Nella giornata di mercoledì, Trump ha detto che avrebbe firmato la legge "immediatamente" dopo averla ricevuta.

Il conto darebbe $ 1.200 alla maggior parte degli adulti americani e $ 500 per la maggior parte dei bambini, creerebbe un programma di prestiti da $ 500 miliardi per aziende, città e stati e fornirebbe un fondo di fidelizzazione dei dipendenti per $ 367 miliardi per le piccole imprese. $ 130 miliardi sarebbero stati dati agli ospedali e avrebbero fornito quattro mesi di assicurazione contro la disoccupazione a causa della pandemia di COVID-19.

Ci sono più di 50.000 casi COVID-19 confermati negli Stati Uniti tra oltre 400.000 a livello globale, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità.