Il governo russo interrompe i voli regolari e charter

Un'eccezione sarà fatta solo per i voli che portano i russi a casa.

L'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una pandemia. Secondo gli ultimi dati dell'OMS, oltre 414.000 persone sono infette nel mondo, oltre 18.000 sono morte.

Secondo le statistiche della Johns Hopkins University, in totale oltre 471 mila persone si ammalarono di COVID-19, circa 21 mila morirono, 114 mila pazienti guarirono. Il primo per numero di morti è l'Italia (oltre seimila morti), seguita da Cina, Spagna, Iran, Francia e Stati Uniti. In Russia, 658 pazienti, 29 sono guariti.