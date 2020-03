Spagna sorpassa la Cina per numero di morti: 3.434, positiva anche la vicepremier

La pandemia di Coronavirus (Covid-19) si diffonde in tutta Europa e le infrastrutture e i servizi esistenti sono messi a dura prova, i tassi di mortalità stanno rapidamente salendo in Spagna.

Il conto dei morti a causa del nuovo Coronavirus in Spagna riporta 3434 casi, sorpassando il totale dei decessi in Cina da dove la malattia si è diffusa.

Il totale delle infezioni in Spagna è balzato del 20% rispetto a ieri ed è giunto al totale di 47.610.

In Spagna sono stati segnalati oggi 738 casi di morti da Covid-19 in un solo giorno, collocando la Spagna al secondo posto tra le nazioni al mondo con più numero di morti, giusto dietro l’Italia che ne ha 6.820.

Anche la vicepresidente del governo spagnolo Carmen Calvo è positiva al coronavirus.

"Il test della vicepremier Carmen Calvo è risultato positivo al coronavirus", si legge nel comunicato del consiglio dei ministri.

Vari hotel in tutto il Paese sono in fase di conversione in ospedali e il Palacio de Hielo, il palazzetto del ghiaccio di Madrid, è stato trasformato in una grande sala mortuaria dove riporre temporaneamente le salme di quanti dovranno poi essere cremati o sepolti.

Mercoledì le forze armate spagnole hanno richiesto ai paesi membri della NATO di ricevere kit per il nuovo Coronavirus, ventilatori e dispositivi di protezione.

Secondo quanto riporta la Johns Hopkins University, sono 438.749 i casi totali confermati di Sars-CoV-2 in tutto il mondo.

Mentre la Cina contabilizza il maggior numero di casi (81.661), si è verificato un forte declino nel numero di nuovi casi nelle settimane recenti. L’Italia è il secondo paese con 69.176 casi, mentre gli Stati Uniti con 55.243 casi sono balzati al terzo posto, secondo i dati del Johns Hopkins.

Il governo spagnolo ha accettato supporto medico dalla Cina, il quale ha offerto alla Spagna sostegno per combattere la malattia.

Il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, dicendo che “dopo la tempesta ci sarà il sole” e ha aggiunto che i due paesi dovrebbero aumentare la loro collaborazione al termine dell’emergenza.

Gli aiuti cinesi comprendono attrezzature mediche e 1,8 milioni di mascherine.